بن عبد الله مدافعا عن حكومة بنكيران: حملت نفسا مقاوما غاب مع العثماني

قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن المغرب في ظل الأوضاع الحالية يعيش في حالة حيرة شأنه شأن بلدان مجاورة.

واعتبر بن عبد الله في حوار مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الأربعاء، بسلا، أن هذه الحيرة موجودة في كل مكان “أينما تذهب من وسط رجال الأعمال، إلى الطبقات الهشة ومرورا بالطبقات الوسطة .. في مختلف المهن السؤال نفسه يطرح :أين يسير المغرب؟”.

وحسب بن عبد الله فإن المشهد السياسي بالمغرب يحتاج أولا إلى تفعيل الوثيقة الدستورية التي تم التصويت عليها سنة 2011، وإلى “حكومة تضم أحزاب تحكم حقيقة، تتحالف وتصطف مع من تريد، ووقتما تريد”.

واعتبر بن عبد الله، أنه “للأسف فإن الأحزاب التي تريد تفعيل الدستور قليلة، الأمر الذي استشرى حتى بين قيادات الاحزاب الوطنية”.

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ودافع بن بعبد الله عن التجربة الحكومية لحزبه في تحالفه مع العدالة والتنمية في النسخة الأولى التي قادها عبد الإله بنكيران، معتبرا أن هذه الحكومة كانت تحمل نفسا مقاوما يواجه الضربات.

وأضاف بن عبد الله أنه وللأسف فإن هذا النفس المقاوم أصبح ضعيفا خلال الحكومة الحالية.