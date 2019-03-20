منيب: اليسار قادر على حصد 3 ملايين صوت والسلطة تطبخ سيناريوهات 2021

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن الدولة في المغرب تعمل على إعداد سيناريوهات مطبوخة للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى ضرورة وقفة تأمل لأحزاب اليسار من أجل المستقبل.

وخلال حوار مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، مساء اليوم الأربعاء، قالت منيب إننا “بحاجة إلى حكومات تحكم وأحزاب تنفذ برامجها وبالإمكان محاسبتها”.

وأضافت “الحقيقة اليوم أننا امام دولة هي من تضع السيناريوهات حينما نرى رجال أعمل يتم تقديمهم الى السياسة” كما قدمت إلينا في 2011 قطبية مزعومة بين الإسلاميين وبين حزب يدعي الحداثة دون أن يمتلك منها إلا الاسم”.

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وقالت منيب إن الدولة وفرت البيئة الخصبة للإسلامين بالتفقير والتجهيل للمواطنين حسب تعبيرها، مؤكدة أن اليسار بإمكانه حصد 3 ملايين صوت بدل مليون ونصف التي حققها البيجيدي في الانتخابات.

واعتبرت منيب أن أحزاب اليسار قادرة على تحقيق نتائج مضاعفة لما حققه حزب العدالة والتنمية اذا قامت بنقد عميق.