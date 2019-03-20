عاجل..مواجهات عربية”حارقة” بربع نهائي كأس “الكاف” وحسنية أكادير يلاقي الزمالك

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكفندرالية الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن مباراتين بارزتين للممثلي الكرة الوطنية، نهضة بركان، وحسنية أكادير، بالمسابقة القارية الأبرز.

نهضة بركان الذي أنهى مرحلة دور المجموعات متصدراً لمجموعته برصيد 11 نقطة، سيلاقي فريق ممثل الكرة الكينية، جورماهيا الكيني

أما عن حسنية أكادير، الذي تمكن من العبور إلى ربع نهائي كأس “الكاف”، بعد إحتلاله الرتبة الثانية بالمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، سيواجه الزمالك المصري، واحد من أبرز الأندية العربية بالقارة السمراء.

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نهضة بركان x جورماهيا الكيني

النادي الصفاقسي التونسي x نغانا الزامبي

الهلال السوداني x النجم الساجلي التونسي

الزمالك المصري x حسنية أكادير