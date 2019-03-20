مؤشر السعادة العالمي يضع المغرب في الرتبة 89 عالميا والثامنة عربيا

أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة، التابعة للأمم المتحدة، تقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2019، والذي تصدرت فيه فنلندا الترتيب، في حين جاء المغرب في الرتبة 89 عالميا، الثامنة عربيا.

واعتمد تقرير السعادة العالمي، الذي صدر، اليوم الأربعاء، وشمل 156 دولة، على عوامل مثل متوسط العمر، والدعم الاجتماعي، والفساد.

وأوضح التقرير حصول المغرب على 5.208 نقاط في المؤشر، المتكون من 10 نقاط، مقابل 7.769 نقطة لفنلندا، المتصدرة للعام الثاني على التوالي عالميا، و6.825 لدولة الإمارات الأولى عربيا.

وصنفت بعد فنلندا، كل من النرويج، والدنمارك، وإيسلند، وهولندا المراتب الأربع الأولى، وحلَّت المملكة المتحدة في المرتبة الـ15، مقارنة بالمرتبة الـ19، التي شغلتها، العام الماضي.

وأكد التقرير قاعدة تصدر دول شمال أوربا، التي تحتل المراتب الأولى من المؤشر منذ أن بدأ إصداره عام 2012.

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واحتلت إسرائيل المرتبة الـ13 في المؤشر، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ19.

وعلى الصعيد العربي، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة الـ21 على الصعيد العالمي، واحتلت المملكة العربية السعودية، وقطر المرتبتين الـ28 والـ29.

كما جاءت البحرين في المرتبة الـ37، والكويت في الـ51، وليبيا 72، وتركيا 79، ولبنان 91. وشغلت الجزائر الرتبة الـ88 يليها مباشرة المغرب.

وجاءت مصر في المرتبة الـ137، والأردن الـ101، والعراق 126، وتونس 124، وسوريا في المرتبة الـ149، واليمن 151 فيما تذيلت كل من أفغانستان، وإفريقيا الوسطى، وجنوب السودان المؤشر.