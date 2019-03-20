رهط: إضراب عام الخميس احتجاجا على سياسة الهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن بلدية رهط، مساء اليوم، الأربعاء، الإضراب العام والشامل يوم غد الخميس، في كل مرافق ومؤسسات المدينة، بما يشمل جميع مناحي الحياة، ردًا على هدم بيوت عائلة العتايقة، واحتجاجا على سياسة الهدم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.
وبحضور العشرات من القيادات الجماهيرية وممثلي العائلات في مدينة رهط ومعظم أعضاء المجلس البلدي في المدينة، أقامت بلدية رهط اجتماعًا طارئًا في خيمة نصبت في أرض عائلة العتايقة بعد تعرض 6 من بيوتهم، ظهر اليوم الأربعاء، للهدم.
وتحدث في الاجتماع ممثلون عن معظم الأطياف الاجتماعية والسياسية في المدينة، وأجمع الحاضرون على الموقف المقاطع للتعامل مع "سلطة تطوير النقب" وما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" في أعقاب هدم منازل عائلة العتايقة.
وسرد ممثلو عائلة العتايقة وقائع الملاحقة السياسية المستمرة لأبناء العائلة والتهديد والضغط اليومي لدفعهم إلى ترك أرضهم والموافقة على الرحيل.
واستنكر الحاضرون التحريض الأرعن لوزير الزراعة أوري أرئيل على أبناء عائلة العتايقة، في أعقاب بيان أصدره بعد عملية الهدم حيث اتهمهم فيه بتجاوز القانون وممارسة الإجرام.
وصرح رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، خلال الاجتماع بضرورة تخصيص الحصص الأولى في المدارس يوم الأحد القادم، للتوعية في قضية هدم البيوت، وشرح معاناة المواطنون العرب في النقب وأن النشاطات الاحتجاجية لا يجب أن تتوقف.
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