انت الان تتابع تفاصيل خبر سفارة واشنطن في بغداد: حكومة العراقي أبلغت بضرورة بقاء قواتنا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 مساءً - قالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن الحكومة العراقية أبلغت وفداً أمريكياً زار العاصمة مؤخراً، بضرورة بقاء قوات واشنطن في العراق ضمن التحالف الدولي.

وذكرت السفارة أن "وفداً من لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي زار بغداد وأربيل يومي 18 - 19 مارس الجاري لمناقشة العلاقات الأمريكية العراقية".

وأشارت إلى أن "الحكومة العراقية وبالشراكة مع القوات الأمنية العراقية دعت إلى بقاء قوات واشنطن في العراق كجزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش".

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وأكدت السفارة "ضرورة احترام الشراكة المتواصلة لسيادة العراق خلال العمل مع القوات الأمنية العراقية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة للمنظمات المتطرفة العنيفة، مثل تنظيم داعش".

وأشارت إلى أن الوفد تألف من أعضاء الكونغرس جون غارامندي، وديب هالاند، وفيرونيكا إسكوبار، الذين التقوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.

وتابعت: "الوفد ناقش أهمية العلاقة بين واشنطن وبغداد ومستقبل التعاون الثنائي، لا سيما ضمان الهزيمة الدائمة لـ"داعش" ودور الولايات المتحدة المستمر في تقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية وتدريبها".

ويشهد البرلمان العراقي حراكاً نيابياً تقوده جهات رافضة للوجود الأمريكي في العراق؛ لإنجاز قانون يصوّت عليه نهاية شهر مارس الحالي، لإخراج هذه القوات من العراق.