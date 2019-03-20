شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يرد على طلب تمديد موعد خروج بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال توسك في مؤتمر صحفي في بروكسل: إنه بالإمكان منح المملكة المتحدة تمديدًا قصيراً، مبيناً أن هذا الأمر مشروط بقدرة الحكومة البريطانية على تمرير صفقة الخروج داخل مجلس العموم في لندن.
وأضاف أن القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة لن تحسم المسألة ولكن القرار الرسمي بالتمديد لبريطانيا يمكن أن يكون عبر إجراء مكتوب الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى توافق داخل مجلس العموم البريطاني نفسه فإنه لا يستبعد الدعوة لقمة استثنائية الأسبوع المقبل على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يرد على طلب تمديد موعد خروج بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.