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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يدمر 11 صهريجا للبتروكيماويات بتكساس والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤولون بشركة إنتركونتننتال تيرمينالز إن حريقا اندلع في موقع لتخزين البتروكيماويات خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ودمر 11 صهريجا ضخما قبل السيطرة عليه اليوم الأربعاء.
ولم تحدد الشركة سبب الحريق حتى الآن لكن المسؤولين أعلنوا عن بدء تحقيقات يجريها مسؤولون محليون. وكان بالإمكان رؤية الحريق من على بعد عشرات الأميال.
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