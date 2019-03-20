ترامب: سنقضي على آخر معاقل داعش في سوريا هذه الليلة

الخليج 365/ بغدادقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيتم القضاء على آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا هذه الليلة.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل زيارته إلى ولاية أوهايو الأمريكية.

وخلال تصريحاته حمل الرئيس خريطتين للصحافة إحداهما كانت تمثل الوضع الحالي لتنظيم "داعش"، بحسب ما نقلته قناة "CBS news" الأمريكية.

