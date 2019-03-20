قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيتم القضاء على آخر معاقل تنظيم "داعش" في سوريا هذه الليلة.
وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبل زيارته إلى ولاية أوهايو الأمريكية.
وخلال تصريحاته حمل الرئيس خريطتين للصحافة إحداهما كانت تمثل الوضع الحالي لتنظيم "داعش"، بحسب ما نقلته قناة "CBS news" الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنقضي على آخر معاقل داعش في سوريا هذه الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.