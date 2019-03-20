الرئاسة التركية: تصريحات أردوغان حول هجوم نيوزيلندا أخرجت عن سياقها

الخليج 365/ بغدادأعلنت الرئاسة التركية أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي أدلى بها في أعقاب الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا أخرجت عن سياقها.

وكتب مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "كلمات الرئيس أردوغان أخرجت عن سياقها للأسف، وهو كان يرد على ما يسمى بـ "بيان" الإرهابي الذي قتل 50 مسلما بريئا في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا".



وأضاف، "بيان الإرهابي لم يمس أردوغان شخصيا فحسب، بل والشعب التركي والدولة التركية، وأثناء حديثه في إحياء ذكرى أحداث جنق قلعة (غاليبولي)، وضع (أردوغان) تعليقاته في سياق تاريخي حول الهجمات ضد تركيا في الماضي والحاضر".

ونشر المسؤول في الرئاسة التركية نصا مترجما لخطاب أردوغان، الذي أدلى به في ذكرى انتصار أسطول الإمبراطورية العثمانية على الإنجليز والفرنسيين في معركة جنق قلعة أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1915، والذي قال فيه إن تركيا ستجعل منفذ هجوم نيوزيلندا، وهو مواطن أسترالي، يدفع ثمن ما اقترفه.

وعلى خلفية تصريحات أردوغان استدعت أستراليا السفير التركي لديها، كما أعلنت نيوزيلندا أن نائب رئيس وزرائها، وزير الخارجية وينستون بيترز سيزور تركيا للحصول على توضيحات.

