الان تتابع وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة سيتنحى بعد الانتخابات الجديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الجزائري، اليوم، الأربعاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد إقرار دستور جديد وعقد مؤتمر وطني.
وأضاف لعمامرة في مؤتمر صحفي في برلين “يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة تنتهي بمقتضاها فترة رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة إلى الشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل الديمقراطية”.
وتابع قائلا إن الجزائر قادرة على الخروج من هذه “المرحلة الدقيقة” وإن الجزائر “على أتم الاستعداد لحوار” مع المعارضة التي قد تكون جزءا من الحكومة المقبلة.
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