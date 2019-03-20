سائق حافلة مدرسية بإيطاليا يشعل النار فيها احتجاجا على معاملة المهاجرين

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأربعاء، أن سائق حافلة مدرسية في ميلانو أمر الطلاب بالنزول من الحافلة ثم أضرم النار فيها احتجاجا على طريقة معاملة المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط.

ووصلت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، وقالت مصادر في مستشفى إن

أحدا لم يصب لكن 12 طالبا نُقلوا إلى المستشفى.

وجرى اعتقال السائق، الذي يعتقد أنه سنغالي ويحمل الجنسية الإيطالية، في الموقع. وقامت الشرطة بدوريات في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، منع البرلمان الإيطالي الادعاء من إجراء تحقيق بشأن ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء بتهم استغلال السلطة وخطف مهاجرين.

ويتبع سالفيني، الذي يرأس حزب الرابطة اليميني الحاكم، حملة “موانئ مغلقة” ضد الهجرة غير الشرعية منذ شكل ائتلافا حاكما العام الماضي مع حركة (5-نجوم).