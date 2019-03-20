بالفيديو.. رئيس وزراء أستراليا يستنكر تصريحات أردوغان حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي

استهجن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تصريحات ادلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن مذبحة كرايست تشيرش في نيوريلندا، وقال موريسون إن بلاده ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد أنقرة، بعد تصريحات أردوغان (المتهورة والمشينة) في حال لم يتم توضيحها وسحبها.

واعتبر رئيس الوزراء الاسترالي، بعد استدعاء السفير التركي لدى بلاده، أن أردوغان عبر التليفزيون التركي الرسمي نقل صورة خاطئة عن أستراليا، مطالبا الرئيس التركي بالتوقف عن هذه التصرحات.

وقال موريسون، ان بلاده تنظر ردا من انقرة، قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات، منوها إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

ويستغل أردوغان الهجوم الارهابي على مسجدين في نيوزيلندا، في حملة انتخابية لصالح حزبه، حيث اثار غضب نيوزيلندا باستخدامه مقطع فيديو صادم، صوّره منفّذ الهجوم على المسجدين، ناهيك عن تصريحاته النارية بخصوص الحادث، معتبرا الاعتداء (جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام).

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وهدد أردوغان مرتكب الاعتداء قائلا: "لقد جاء أجدادك وعادوا في توابيت، إذا أتيت مثل أجدادك، فتأكد أنك ستعود مثلهم"، وحذر بالقول: "إن تركيا ستجعل المهاجم "يدفع ثمن جريمته" إن لم تفعل نيوزيلندا.

وقال أردوغان ان الأستراليين الذين سيكونون معادين للإسلام سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين الذين قُتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة جاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.

واثارت تصريحات الرئيس التركي الحكومة النيوزيلندية أيضا، حيث قررت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، الرد "وجها لوجه" على أردوغان، واشارت إلى ان وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء، وينستون بيترز، سيسافر إلى تركيا "للرد" على تصريحات أدلى بها أردوغان، وكان بيترز، حذر من أنّ تسييس المجزرة "يعرّض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج.