الإمارات ترد على شائعات قطر حول كفاءة محطة براكة النووية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عدم وجود مشاكل تتعلق بالأمان في محطة براكة النووية.

وردَّت الإمارات على شكوى قطرية لوكالة الطاقة الذرية بشأن المحطة. مؤكة أنه لا توجد أي مشاكل تتعلق بالأمان في المحطة، وأنها ملتزمة بأعلى معايير السلامة

يذكر أن محطة براكة النووية من المتوقع أن تبدأ العمل في 2020، وهو ثالث تأجيل لموعد بدء تشغيل المحطة