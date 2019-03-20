تعرف على عقوبة فتاة من أصول أفريقية تسلقت "تمثال الحرية"

شاهدها الجميع في يوليو الماضي وهي تتسلق "تمثال الحرية"، احتجاجا على قانون الهجرة "المثير للجدل" الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأزمة الجدار الحدودي مع المكسيك.. هي الأمريكية ذات الأصول الأفريقية "تيريز أوكومو"، التي عاقبتها المحكمة أمس الثلاثاء بالعمل 200 ساعة في الخدمات المجتمعية، ووضعها تحت المراقبة 5 سنوات نتيجة لتصرفها "المتهور".

داخل قاعة المحكمة، ظهرت "تيريز أوكومو" من مواليد جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تحمل الجنسية الأمريكية، وهى ترتدي سترة "خضراء" تشبه جاكت ارتدته السيدة الأولي ميلانيا ترامب، في أثناء زيارتها للأطفال على الحدود الأمريكية المكسيكية، وطُبع عليه من الخلف عبارة: "أنا حقا لا أهتم.. ماذا عنك أنت؟!".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإنّ الفتاة كتبت على سترتها ساخرة من ميلانيا عبارة "أنا أهتم"، إلى جانب ربط رأسها بشريطة بيضاء تحمل العبارة ذاتها، وفوق ذلك وضعت الفتاة شريطا لاصقا على فمها، احتجاجا على محاكمتها، لكن القاضية أمرتها بأنّ تزيل الشريط قبل بداية الجلسة.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية، أنّ "أوكومو" استجابت لأمر المحكمة ونزعت الشريط اللاصق، ومن ثم أصدرت القاضية الأمريكية جابرييل جورنشتاين قرارا بعقاب "متسلقة تمثال الحرية" بالبقاء تحت المراقبة 5 سنوات والعمل 200 ساعة في الخدمات المجتمعية، رغم أنّها عرضت حياة رجال شرطة نيويورك العام الماضي للخطر، عندما حاولوا إنزالها من فوق التمثال وهم يتسلقون "سلم خشبي متهالك".

في المقابل أكد محامي الدفاع "رون كوبي"، أنّه في حال التزام "أوكومو" بالقانون ستخفف مدة عقوبتها في المستقبل.