باريس تعلن حل أربع جمعيات متطرفة لها علاقة بإيران

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم عن حل أربع جمعيات متطرفة مرتبطة بإيران، وتتلقى تمويلا من نظامها وتدعم الإرهاب.

وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية بيانًا، أكدت فيه حل "مركز الزهراء فرنسا"، و"الفيدرالية الشيعية في فرنسا"، و"حزب معاداة الصهيونية"، و"تليفزيون فرانس ماريان"، بموجب الفقرة 6، و7 للقانون رقم 212-1 للأمن الداخلي.

ووفقًا للقرار فإن المؤسسات المذكورة، تضفي الشرعية للإرهاب، خلال الخطب والكتابات للمستخدمين على شبكة الإنترنت، من قبل قادة هذه المنصات".