أعلنت السلطات الفرنسية اليوم عن حل أربع جمعيات متطرفة مرتبطة بإيران، وتتلقى تمويلا من نظامها وتدعم الإرهاب.
وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية بيانًا، أكدت فيه حل "مركز الزهراء فرنسا"، و"الفيدرالية الشيعية في فرنسا"، و"حزب معاداة الصهيونية"، و"تليفزيون فرانس ماريان"، بموجب الفقرة 6، و7 للقانون رقم 212-1 للأمن الداخلي.
ووفقًا للقرار فإن المؤسسات المذكورة، تضفي الشرعية للإرهاب، خلال الخطب والكتابات للمستخدمين على شبكة الإنترنت، من قبل قادة هذه المنصات".
كانت هذه تفاصيل خبر باريس تعلن حل أربع جمعيات متطرفة لها علاقة بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.