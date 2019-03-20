وزير الخارجية الجزائري: الرئاسة استجابت لمطالب الشعب

قال وزير خارجية الجزائر، إن نظام بوتفليقة استجاب للمطالب الشعبية المشروعة واقترح خطة عمل تسمح للجزائريين بالوصول بوطنهم لبر الأمان من خلال الحوار.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أن الجزائر مستعدة للحوار مع المعارضة والمجتمع المدني.

وأكد الوزير الجزائري اليوم أن الجزائر قادرة على تجاوز هذه المرحلة.

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وتابع: أي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها.

ولفت إلى أن ما يحصل في الجزائر تطور طبيعي لبعث نظام سياسي جديد.

وأكد الوزير المعامرة أن الرئاسة في الجزائر استجابت لمطالب الشعب.