قال وزير خارجية الجزائر، إن نظام بوتفليقة استجاب للمطالب الشعبية المشروعة واقترح خطة عمل تسمح للجزائريين بالوصول بوطنهم لبر الأمان من خلال الحوار.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أن الجزائر مستعدة للحوار مع المعارضة والمجتمع المدني.
وأكد الوزير الجزائري اليوم أن الجزائر قادرة على تجاوز هذه المرحلة.
وتابع: أي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها.
ولفت إلى أن ما يحصل في الجزائر تطور طبيعي لبعث نظام سياسي جديد.
وأكد الوزير المعامرة أن الرئاسة في الجزائر استجابت لمطالب الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الجزائري: الرئاسة استجابت لمطالب الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.