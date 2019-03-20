برلمان كازاخستان يوافق على تغيير اسم العاصمة إلى "نورسلطان"

وافق برلمان كازاخستان على مسودة قانون اليوم الأربعاء لتغيير اسم العاصمة استانا إلى "نورسلطان" تيمناً باسم الرئيس نور سلطان نزارباييف، الذي استقال من منصبه أمس الثلاثاء.

وقال رئيس البرلمان نورلان نجما تولين للنواب: "وافقنا في إطار على مسودة القانون. لم يقدم أي انتقادات".

وأضاف "أوصى بالموافقة على المسودة بصورة كاملة. لنصوت على المسودة. لقد تمت الموافقة على القرار".

وأدى رئيس كازاخستان الجديد قاسم غومارت توكاييف اليمين الدستورية، رئيساً لكازاخستان في وقت مبكر اليوم الأربعاء، واقترح تغيير اسم العاصمة.