وزير الخارجية الأمريكي يدعو لمواجهة تهديدات إيران وداعش في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط ثابتة ولا تتغير، مؤكدا أنها تسعى لتحقيق السلام ومواجهة تهديدات القاعدة وداعش وإيران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين بومبيو ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عقد عقب جلسة الحوار الاستراتيجي الثالث، على هامش زيارة الأول إلى دولة الكويت في مستهل جولة إلى الشرق الأوسط تشمل القدس ولبنان.

ودعا بومبيو، في كلمته، دول الخليج إلى التعاون في مواجهة التهديدات المشتركة في المنطقة سواء كانت من قبل تنظيم داعش الإرهابي أو إيران.

وذكر بومبيو أن الكويت تعد شريكا استراتيجيا لبلاده في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مشددا على التزام بلاده بأمن الكويت وسلامة أراضيها.

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وعبر عن سعادته بزيارة الكويت إذ تعد الأولى له منذ تولیه مھام منصبه، مشیرا إلى الإرث التاريخي الطويل من العلاقات الثنائية الأمريكية الكويتية.

واستذكر الدور الأمريكي الفاعل في تحرير الكويت من العدوان العراقي عام 1991، وما قام به الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش من دور فعال في إنهائه.

وأشار بيومبيو إلى زيارته لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي وصفها بـ"المؤثرة" في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ولفت إلى تمیز العلاقات بین الكويت والولايات المتحدة على مستوى الدفاع إذ "تستضیف الكویت الآلاف من الجنود الأمریكیین على أراضیھا ما یعكس قوة التعاون العسكري المثمر والمتمیز بین البلدین".