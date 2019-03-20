وزيرة بريطانية: ماي تنوي طلب إرجاء بريكست فترة "وجيزة"

صرحت وزيرة بريطانية بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم طلب إرجاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة، لتجنب المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في نهاية مايو(أيار) المقبل.

وقالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، أندريا ليدسوم، في تصريحات لإذاعة "إل.بي.سي" في لندن: "أعرف أن رئيسة الوزراء محبطة للغاية من قرار البرلمان استبعاد الخروج في 29 مارس(أذار) الجاري".

وأضافت "لا تزال ماي عازمة على إخراجنا من الاتحاد الأوروبي، ولذلك فأنا متأكدة تماماً أن طلب التمديد، الذي من المتوقع أن تقدمه ماي رسمياً اليوم، سيكون لفترة وجيزة".

ورفضت ليدسوم الرد على سؤال عما إذا كان طلب التأجيل سيكون حتى آخر يونيو(حزيران) المقبل، الخيار التي قالت ماي الأسبوع الماضي إنه خيارها المفضل، واكتفت بالقول إن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي ستقرر.