صفعة نقابية انتخابية جديدة لإخوان الأردن

تلقى إخوان الأردن صفعة نقابية جديدة، بعد أن خسروا معركة السيطرة على نقابة المعلمين الأردنيين للمرة الثانية على التوالي، لا سيما وأنهم كانوا قد سيطروا عليها منذ تأسيسها قبل 10 أعوام.

واكتسح التيار المستقل انتخابات الهيئة المركزية للنقابة التي جرت أمس الثلاثاء وفق نتائج الفرز، حيث حصل التيار المستقل على 98 مقعداً من أصل 164 مقعداً وبنسبة تصل إلى 60%.

وجاء تقدم التيار المستقل على حساب مرشحي جماعة الإخوان، حيث حصل تيار "المعلم النقابي" المحسوب على الإخوان على 66 مقعد بنسبة 40%، وبذلك يكون التيار المستقل قد سيطر على الهيئة المركزية للمرة الثانية على التوالي، وأبعد شبح الإخوان عنها، وكما سيطر مستقلون على المقاعد الفردية، بعد أن حصدوا 25 مقعداً من أصل 44 مقعداً.

ويرجع متابعون خسارة الإخوان لهذه الانتخابات إلى حالة الانقسامات المتكررة التي شهدتها صفوف الإخوان خلال السنتين الماضيتين، وأفرزت أكثر من 4 تنظيمات حزبية جديدة، بالإضافة إلى حظر الحكومة لنشاطات الجماعة، كونها غير مرخصة.