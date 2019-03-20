الجزائر: الحزب الحاكم يحذر من "فراغ في القيادة"

قال عضو كبير في الحزب الحاكم بالجزائر اليوم الأربعاء إن "أي فراغ في قيادة مؤسسات الدولة سيؤدي إلى الفوضى".

وأدلى العضو في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حسين خلدون بالتصريحات للإذاعة الرسمية، مضيفاً أن "الحزب ينتظر تعليمات لاتخاذ القرار الصائب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر دعمه لـ"مسيرات الشعب"، في حين أعطى الجيش أقوى مؤشر على نأيه بنفسه عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.