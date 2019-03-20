الجوازات السعودية تضع شرط جديد للراغبين في تمديد الزيارات العائلية

أعلنت المدیریة العامة للجوازات السعودیة اليوم عن تطبیق إلزامیة توفر التأمین الصحي عند طلب تمدید تأشیرة الزیارة العائلیة إلكترونیا عبر منصة "أبشر" (أفراد، أعمال).

وأوضحت الجوازات لن یكون بمقدور الزائرین الموجودین في المملكة تمدید تأشیرة الزیارة دون أن یكون لدیھم وثائق تأمین صحي ساریة المفعول، وأن علیھم تجدید وثائق التأمین الصحي الخاصة بھم قبل تاریخ انتھائھا.

وذكرت المدیریة العامة للجوازات أن شرط توفر وثیقة التأمین الصحي للزائرین، استثنى تأشیرات حجاج بیت الله الحرام والمعتمرین وتأشیرات الدبلوماسیین والزائرئرين للممثليات والبعثات الدبلوماسية الرسميين.

وأشارة إلى أنه في وقت التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل والا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة ايام والا يتجاوز مجموعة فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما كحد أقصى من تأريخ الدول للمملكة لما بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.