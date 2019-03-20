شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب حقوقية بالإفراج عن المعتقلين في غزة وإسرائيل تبعد أحد حراس الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (الأراضي الفلسطينية)

طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حركة حماس بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون.

وجدد المجلس في بيان له اليوم (الأربعاء)، مطالبه السابقة بالتحقيق في الانتهاكات المقترفة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون.

وفي القدس المحتلة قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إبعاد أحد حراس المسجد الأقصى المبارك 15 يومًا عن المسجد.