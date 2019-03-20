شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 شرطيين بهجوم لطالبان في باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باكستان) قُتل ستة شرطيين باكستانيين بهجوم استهدف حاجزاً للشرطة في إقليم بلوشستان المضطر، في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلنه مسؤولون اليوم (الأربعاء)، في أحدث هجوم لحركة طالبان في المنطقة.

قُتل ستة شرطيين باكستانيين بهجوم استهدف حاجزاً للشرطة في إقليم بلوشستان المضطر، في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلنه مسؤولون اليوم (الأربعاء)، في أحدث هجوم لحركة طالبان في المنطقة.

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