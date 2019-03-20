زيمبابوي تستعين بالمروحيات لإيصال المساعدات للمناطق المتضررة من “إيدي”

أ ش أ

أعلن رئيس زمبابوي، إمرسون منانجاجوا، أنه تم التعجيل بإرسال المساعدات إلى المناطق المتضررة في بلاده من جراء الإعصار الاستوائي “إيداي” الذي ضرب البلاد مؤخرا، وأسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص.

وقال منانجاجوا – خلال زيارته لشرقي البلاد اليوم /الأربعاء – “لا نرغب في السماع بأن أي شخص قد لقي مصرعه بسبب الجوع”، مؤكدا أن المساعدات في طريقها إلى المتضررين.

ويستعين جيش زيمبابوي بالمروحيات بغرض توصيل المساعدات إلى المناطق الجبلية حيث دمر الإعصار الطرق والجسور بالمنطقة، كما لفت الناجون من تلك الكارثة إلى أن بلدانا بأكملها قد اختفت معالمها بفعل الإعصار.

وفي نفس السياق، كان رئيس موزمبيق المجاورة، فيليبي نيوسي، قد صرح – في وقت سابق – بأنه تم تأكيد مصرع أكثر من 200 شخص من جراء الإعصار الذي ضرب مدينة “بيرا” الساحلية في بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.

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