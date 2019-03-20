رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء 20 مارس إن الولايات المتحدة والصين تسيران بخطى سريعة نحو التوصل إلى اتفاق ثنائي للتجارة وإن مفاوضين تجاريين أمريكيين سيذهبون إلى بكين الأسبوع المقبل لجولة أخرى من المحادثات بين البلدين.

وردا على سؤال عن رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين، أبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض “إننا لا نتحدث عن إزالتها. إننا نتحدث عن إبقائها لفترة زمنية كبيرة لأننا يجب علينا أن نتأكد من أننا إذا عقدنا الاتفاق” فإن الصين ستتقيد به. ولم يذكر تفاصيل.

وقال مسؤول بإدارة ترامب يوم الثلاثاء إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين يعتزمان السفر إلى الصين الأسبوع القادم لجولة أخرى من محادثات التجارة بين البلدين.

والمحادثات المباشرة المرتقبة ستكون الأولى منذ أن أرجأ ترامب مهلة انتهت في أول مارس الجاري لتفادي زيادة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من مستواها الحالي البالغ 10 بالمائة إلى 25 بالمائة. وتهدف المفاوضات إلى إنهاء حرب تجارية مضى عليها ثمانية أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مفاوضون أمريكيون وصينيون يستأنفون محادثات التجارة الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.