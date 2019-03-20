رويترز

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأضاف البيت الأبيض في بيانٍ اليوم الأربعاء 20 مارس، “سيبحث الرئيس ورئيس الوزراء المصالح المشتركة لبلديهما والتطورات في الشرق الأوسط خلال اجتماع عمل في 25 مارس”.

وقال البيان إن ترامب سيستضيف نتنياهو على عشاء يوم 26 مارس الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يستقبل نتنياهو يومي 25 و26 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.