فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيرفض تأجيل خروج بريطانيا ما لم تقدم ضمانات كافية

رويترز

قالت فرنسا اليوم الأربعاء 20 مارس إن الاتحاد الأوروبي سيرفض طلب بريطانيا تأجيل الخروج من التكتل إذا لم تقدم رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضمانات كافية بأن البرلمان البريطاني سيوافق على الخروج من خلال التفاوض.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمام البرلمان الفرنسي إنه سيتعين على ماي أن تقدم أسبابًا مقنعة خلال اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس.

وأضاف “إذا لم تتمكن السيدة ماي من تقديم ضمانات كافية للمجلس الأوروبي بشأن مصداقية إستراتيجيتها فسيؤدي ذلك إلى رفض طلب التمديد وخيار الخروج دون اتفاق”.

ويتعين موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الأخرى على أي تمديد.

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