رويترز

قال متحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم الأربعاء 20 مارس إن انتخابات الرئاسة بالبلاد تأجلت إلى 28 سبتمبر المقبل.

وهذه ثاني مرة يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 20 يوليو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان إلى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.