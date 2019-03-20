بوتين يعين بطلا سابقا في الكيك بوكسينغ حاكما لجمهورية بوذية

اسماء السيد - موسكو: عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلا عالميا سابقا في رياضة الكيك بوكسينغ القتالية حاكما لجمهورية قلميقيا الجنوبية، وهي الوحيدة ذات الغالبية البوذية في أوروبا.

واختير باتو خاسيكوف (38 عاما) بدلا من الحكام السابق أليكسي أورلوف المستقيل من منصبه، بحسب ما ذكر الكرملين في بيان الأربعاء.

وحكم قلميقيا بين 1993 و2010 الملياردير ورئيس الاتحاد الدولي السابق للشطرنج كيرسان إيليومجينوف الشهير لروايته عام 2011 عن اختطافه من قبل كائنات فضائية.

وأحرز خاسيكوف بطولة أوروبا والعالم عدة مرات في الكيك بوكسينغ (ملاكمة الركل) في فئات مختلفة. ومثّل قلميقيا بين 2012 و2014 في مجلس الاتحاد الروسي، الهيئة العليا للبرلمان، وكان مستشارا للسلطات المحلية لسياسات الشباب.

وتقع قلميقيا البالغة مساحتها 76 ألف كلم مربع على ضفاف بحر قزوين ويبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة فقط، وهي السلطة الإدارية الوحيدة في أوروبا ذات الأغلبية البوذية. واستقر سكانها في المنطقة في القرن السابع عشر بعد هجرة طويلة من شمال غرب الصين الحالية.