كارثة إعصار افريقيا الجنوبية تفوق قدرات فرق الانقاذ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة مصدرها برنامج الغذاء العالمي التقطت في 20 آذار/مارس 2019، تظهر من الجو مشهد الدمار والمنازل التي غمرتها الفيضانات بعد مرور اعصار ايداي قرب مدينة بايرا في الموزمبيق في 18

بدت فرق الانقاذ الاربعاء عاجزة على مواجهة الكارثة التي نجمت عن الإعصار إيداي في جنوب القارة الإفريقية الذي خلف 300 قتيل على الاقل، مع بقاء آلاف الأشخاص عالقين على الاسطح والاشجار بعد ستة أيام على مرور إحدى أعنف العواصف التي تشهدها المنطقة.

وقالت الفدرالية الدولية للهلال والصليب الاحمرين أنها "أسوء أزمة انسانية في التاريخ الحديث لموزمبيق" البلد الأشد تضررا من الكارثة.

وخلف الاعصار الذي تسبب في انزلاقات تربة وفيضانات، مئتين وقتيلين في موزمبيق ومئة في زيمبابوي المجاورة. لكن الحصيلة قد تفوق ألف قتيل في موزمبيق، بحسب الرئيس فيليبي نيوسي الذي أعلن الحداد ثلاثة أيام في بلاده.

وعبر البابا فرنسيس عن "المه" اثر الفيضانات التي "نشرت الحزن والدمار في العديد من مناطق موزمبيق وزيمبابوي وملاوي".

وازاء استمرار هطول الامطار في الايام القادمة فان "الوضع سيزداد تدهورا على الارجح" بحسب ما قال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة.

وحذر رئيس موزمبيق من أمواج بارتفاع ثمانية امتار متوقعة في منطقة بايرا (وسط) ثاني أكبر مدن البلاد.

ومنحت الاولوية الاربعاء لانقاذ آلاف الاشخاص الذين احتموا بالاشجار والاسطح او جزيرات احدثتها الفيضانات المروعة. ووصل منسوب المياه في بعض الانحاء ستة أمتار.

وعلق نحو 350 الف شخص في مناطق فيضانات في موزمبيق، بحسب رئيس الدولة.

وقالت كارولين هاغا مسؤولة الاتصال في الفدرالية الدولية للهلال الاحمر والصليب الاحمر الأربعاء في بايرا "لدينا آلاف الاشخاص العالقين منذ ثلاثة أيام على السطوح والاشجار في انتظار من ينجدهم".

وأضافت انه ازاء حجم الكارثة يجد المنقذون انفسهم أمام خيارات صعبة "للاسف لا يمكننا مساعدة الجميع بالتالي فان اولويتنا النساء والاطفال والجرحى"، موضحة أنه تم انقاذ 167 شخصا الثلاثاء.

وازاء عدم التمكن من إجلائهم تم ايصال مساعدات غذائية للمنكوبين.

-عدم الاستعداد للفيضانات-

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وتابعت هاغا مفسرة اتساع الكارثة "لم يكن أحد مستعدا للفيضانات. كان الناس مستعدين لمواجهة اعصار (..) لكنه تسبب في زيمبابوي وملاوي بأمطار غزيرة وصلت إلى هنا" في موزمبيق.

وبدأت فرق المنظمات الانسانية في الوصول الاربعاء الى بايرا، لكنها تبقى قليلة التجهيزات.

وأقرت هاغا "لقد بدأنا بمروحية واحدة .. الآن لدينا خمس (لمجمل عمليات الانقاذ انطلاقا من بايرا) بالتالي سنتمكن من انقاذ المزيد من الناس، لكن يحاصرنا ضغط الوقت".

كما عقد عمليات الانقاذ استمرار هطول الامطار وانقطاع الطرقات والاتصالات.

في بايرا كان من المقرر ان يوزع الجيش الغذاء، لكن مروحيته لم تتمكن من الاقلاع صباح الاربعاء بسبب الظروف المناخية.

وحذرت منظمات غير حكومية من المخاطر الصحية وبشكل أساسي الملاريا والكوليرا خصوصا مع تضرر مستشفى بايرا بسبب الفيضانات.

وأوضح صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) "علينا ان نبحث وننقذ آلاف الاشخاص بينهم أطفال، واقامة مآوي ومراكز عبور للمنكوبين وتمكينهم من الحصول على المياه الصالحة للشرب"، في تفسير لاعباء المهمة.

وفي زيمبابوي استمر الناجون الاربعاء في البحث في الأوحال التي جرفت مئة منزل في شيمانيماني (شرق) حيث دمرت ثمانية جسور، مستخدمين فؤوسا ومعاول وعصي بحثا عن جثث.

ويتوقع وصول الرئيس ايمرسون منانغاوغوا خلال النهار الى هذه المدينة الصغيرة الواقعة في واد شديد الانحدار، حيث جرف الماء والطين الصخور والمنازل والسيارات.

وأعلنت الامم المتحدة عن تخصيص عشرين مليون دولار لمساعدة الضحايا في المنطقة.

وشهدت موزمبيق أحدى أفقر دول العالم، فيضانات مميتة في شباط/فبراير وآذار/مارس 2000. وخلفت تلك الكارثة نحو 800 قتيل وشردت خمسين الف شخص على الاقل والحقت أضرارا بنحو مليوني شخص من اجمالي السكان البالغ عددهم 17 مليون نسمة.