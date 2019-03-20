اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في الباغوز

قال كينو جابرييل، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قسد، اليوم الأربعاء، إن هناك اشتباكات متقطعة تشهدها جبهة الباغوز بن قوات قسد ومسلحي داعش الذين يتحصنون في كهوف جبل الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

وأضاف جابرييل في تصريحات لوكالة

الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " أن الاشتباكات تدور بين قواتنا ومسلحي داعش الذين خرجوا من مخيم الباغوز ،الذي سيطرت عليها قواتنا أمس، ويختبئون في كهوف ومغاور جبل الباغوزشمال شرق البلدة ".

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وأكد المتحدث الرسمي أن قوات قسد " تقوم بتمشيط مخيم الباغوز لتأمين المنطقة بالكامل خوفاً من وجود أنفاق يختبئ فيها عناصر داعش".

كانت مصادر في قوات قسد قد ذكرت في تصريحات لـ (د.ب.أ) أن عدد من الشاحنات توجهت الى بلدة الباغوز لإجلاء مسلحي داعش وعائلاتهم ".