قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يوم الأربعاء إنه لا توجد أي عملية مشتركة مع تركيا قرب حدود البلدين، فيثاني مرة تنفي فيها طهران أي دور لها في الهجمات التي تشنها تركيا
ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث أبو الفضل شكارجي قوله ”لم تنفذ القوات المسلحة الإيرانية أي عملية مشتركة مع الجيش التركي في المنطقة الحدودية“.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنفي مجددا أي عملية مشتركة مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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