إيران تنفي مجددا أي عملية مشتركة مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني

قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يوم الأربعاء إنه لا توجد أي عملية مشتركة مع تركيا قرب حدود البلدين، في

ثاني مرة تنفي فيها طهران أي دور لها في الهجمات التي تشنها تركياعلى مسلحي حزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث أبو الفضل شكارجي قوله ”لم تنفذ القوات المسلحة الإيرانية أي عملية مشتركة مع الجيش التركي في المنطقة الحدودية“.