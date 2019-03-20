وزير خارجية باكستان: الحوار مع الهند السبيل الوحيد لضمان السلام

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن الحوار هو السبيل الوحيد لباكستان والهند للمضي قدمًا في حل القضايا العالقة بينهما، الأمر الذي سيسهم في ضمان السلام

في منطقة جنوب آسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن قريشي دعوته في حديثه للصحفيين في العاصمة بكين اليوم الأربعاء، القيادات

الهندية للجلوس على طاولة الحوار مع باكستان، وصرح بأنه لا يمكن للبلدين النوويين أن يتحملا الحرب.



وجدد أن باكستان ترغب في السلام، لكنها لن تساوم على سيادتها، مشيدا بالدور الصيني الإيجابي لتخفيف التوترات الحالية بين باكستان والهند.