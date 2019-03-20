فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيرفض طلب تأجيل خروج بريطانيا

قالت فرنسا يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيرفض طلب بريطانيا تأجيل الخروج من التكتل إذا لم تقدم رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضمانات كافية بأن البرلمان البريطاني سيوافق على الخروج من خلال

التفاوض.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمام البرلمان الفرنسي إنه سيتعين على ماي أن تقدم أسبابا مقنعة خلال اجتماع لزعماء الاتحاد

الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.

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وأضاف ”إذا لم تتمكن السيدة ماي من تقديم ضمانات كافية للمجلس الأوروبي بشأن مصداقية استراتيجيتها فسيؤدي ذلك إلى رفض طلب التمديد وخيار الخروج دون اتفاق“.

ويتعين موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الأخرى على أي تمديد.