القضاء على 3 إرهابيين وضبط أسلحة وذخائر في عملية أمنية بتونس

أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، حسام الجبابلي، أن العملية الأمنية الاستباقية التي تنفذها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بمرتفعات جبل السلوم بولاية القصرين الواقعة غرب تونس أسفرت، بالإضافة إلى القضاء على 3 إرهابيين، عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر.
وأوضح، في تصريحات اليوم الأربعاء لوكالة
وأفاد بأن الوحدات المختصة تمكنت من ضبط 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى عدد من الصواعق والقنابل اليدوية والمتفجرات والأحزمة الناسفة، مشيرا إلى أنها تمكنت كذلك من ضبط عدد من هواتف المحمول والمناظير الليلية والنهارية.
وأضاف أن عملية التمشيط بمرتفعات جبل السلوم مازالت متواصلة، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الإرهابيين القتلى، مؤكدا سلامة كافة الوحدات الأمنية الميدانية.
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