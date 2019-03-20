ماكرون يطلب تعزيزات من الجيش لمواجهة "السترات الصفراء"

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوامر بنشر المزيد من قوات مكافحة الإرهاب من الجيش مطلع الأسبوع المقبل، للحفاظ على الأمن وتمكين الشرطة من مواجهة احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء".

وقال بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إن قوات الجيش ستتولى حماية "مواقع ثابتة"، تشمل المباني الحكومية.

وتعهدت حكومة ماكرون، التي تنتمي لتيار الوسط، بمواجهة الاحتجاجات التي تتواصل منذ نوفمبر، بعد وقوع أعمال تخريب ونهب في جادة الشانزليزيه يوم السبت الماضي.

ونقل جريفو عن الرئيس قوله: "لم نعد نواجه مظاهرات، بل مثيري شغب”.

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وأضاف المتحدث، عقب اجتماع حكومي برئاسة ماكرون، "لذلك، ستكون الأيام المقبلة حاسمة".

وغرد كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس، عبر موقع "تويتر" أنه سيتم حظر الاحتجاجات في إحدى مناطق المدينة التي سيحددها وزير الداخلية كريستوف كاستانير.

وحذر جريفو: "ستستخدم الدولة جميع الوسائل... وسائل لم يسبق استخدامها مطلقاً، لتأمين الشوارع في باريس وفي أي مكان آخر".