القضاء الدولي يحكم على رادوفان كرادجيتش بالسجن المؤبد

حكم القضاء الدولي، اليوم الأربعاء، على الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش بقضاء بقية حياته خلف القضبان لإدانته بارتكاب مجزرة وجرائم حرب، بما يضاعف الحكم الأساسي ضده بالسجن أربعين عاماً. ورفضت هيئة قضاة في محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي استئنافاً قدمه كرادجيتش عام 2016، و"أصدرت حكماً بالسجن المؤبد" ضده لدوره في فظائع تشمل مجزرة سريبرينتسا.

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