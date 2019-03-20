مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت لصالح تأييد حصانة سالفيني

أعلن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي أن أعضاء المجلس قد صوتوا، اليوم الأربعاء، لصالح تأييد حصانة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني القانونية، في مواجهة محاولة لمحاكمته بشأن ما وصف بأنه اختطاف مهاجرين.
وقال السيناتور ماوريزيو جاسباري، من حزب "فورزا إيطاليا" المحافظ المعارض، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): "تقريري (الذي يقترح التصويت لصالح سالفيني) قد حصل على 232 صوتاً مؤيداً". ويتجاوز هذا العدد كثيراً حد الأغلبية.
ومع ذلك، فإن النتيجة التي أعلنها جاسباري ليست نهائية. وقال متحدث باسم مجلس الشيوخ إن المجلس سوف يعلن نتيجة التصويت مساء اليوم.
وكان قد تم توجيه اتهامات ضد سالفيني بسبب إبقاء أكثر من 150 مهاجراً محتجزين على متن سفينة إنقاذ إيطالية لعدة أيام في أغسطس الماضي، ولكن لا يمكن محاكمته إلا إذا وافق أعضاء مجلس الشيوخ على ذلك.
وفي كلمته أمام أعضاء مجلس الشيوخ قبل التصويت المنتظر في وقت لاحق اليوم، دافع سالفيني عن تصرفاته، قائلاً إن الدافع وراءها هو الأمن القومي.
وقال: "يدفع الإيطاليون راتبي للدفاع عن حدود وأمن بلادي"، متعهداً بالقول "سوف أستمر في أداء عملي دون أي خوف".
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