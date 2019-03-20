ماي تطالب بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها تقدمت بطلب مكتوب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30يونيو المقبل.

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