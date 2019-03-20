كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يقصف مجموعة من حراسات "عبدالملك الحوثي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، من قصف مجموعة من حراسات عبدالملك الحوثي.

وقالت مصادر كان بتقدمهم المقدم ابوطه محمد حسن السمنه من ابناء مدينة صعدة وواحد من اخطر القيادات الميدانية للمليشيات الإيرانية والمقرب من المتمرد عبدالملك الحوثي.

ويذكر أن طيران التحالف شن 10 غارات على مناطق متفرقة بصعدة، وقصف منصة صواريخ ومعسكرًا للحوثيين.