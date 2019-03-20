كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تدمر 63 معلما أثريا بعد نهبها في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أكثر من 63 معلما اثريا ومدن تاريخية، بعد نهبها في محافظة الجوف شمال اليمن، وفق ما كشفه تقرير لمكتب حقوق الإنسان بالمحافظة.

وأفاد التقرير بأن ميليشيات الحوثي عمدت إلى نهب الأثار، من تحف وأحجار منقوشة، فضلاً عن تدميرها 63 معلماً أثرياً ومدن تاريخية أصبحت شبه مهدمة كلياً.

وتشتهر الجوف بجذورها التاريخية وبقايا المدن التي كانت عواصم لعدة دويلات قامت في المحافظة، أبرزها مملكة معين.

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ومن أبرز المدن والمعالم التي تعرضت للدمار والتخريب في الجوف مدن نشأن، وكمنة، وهرم، وإنبا، ونشق، إضافةً إلى المدن الشهيرة والمعروفة كبراقش، وقرناو، والخربة البيضاء والخربة السوداء.

وأوضح تقرير مكتب حقوق الإنسان بالجوف أن ميليشيات الحوثي وخلال الفترة من 2015 إلى 2018 أقدمت أيضا على تفجير وتدمير 1722 ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة.

وأشار إلى أن من بين الممتلكات التي فجرها الحوثيون ودمروها بشكل كامل 32 منزلاً سكنياً، و57 مركزاً ومحلاً تجارياً، و3 مقرات حزبية، و10 مباني ومنشآت حكومية.