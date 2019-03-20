كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم في الجزائر يعلن دعمه للمحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبلاد، أعلن اليوم الأربعاء، دعمه التام للمحتجين، مما يمثل واحدة من أشد الضربات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة على حكمه قبل نحو شهر.