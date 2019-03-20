كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم في الجزائر يعلن دعمه للمحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبلاد، أعلن اليوم الأربعاء، دعمه التام للمحتجين، مما يمثل واحدة من أشد الضربات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة على حكمه قبل نحو شهر.
ودعا الحزب أيضاً إلى الحوار بعد اجتماع كبار القياديين.
وكان نائب رئيس الوزراء الجزائري رمضان لعمامرة، قال أمس الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وإنه سيكون مسموحاً للمعارضة لها بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.