كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء مراسم تشييع جاثمين ضحايا هجوم المسجدين الإرهابي بنيوزيلاندا وسط تجمع المئات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جنازات ضحايا هجوم المسجدين الإرهابي بنيوزيلاندا بدأت، اليوم الأربعاء، بعد ان قام المشيعون بدفن لاجئ سوري وابنه هربوا من ويلات الحرب في بلادهم ليلقوا حتفهم في نيوزيلاندا.
وقُتل خالد، 44 عامًا، وحمزة بالرصاص في مسجد النور، وهو أول موقع يتعرض للهجوم، لكن ليس قبل أن يتصل حمزة بأمه في حالة من الذعر.
وقالت والدته لوسائل الإعلام النيوزيلندية هذا الأسبوع: "سمعت إطلاق نار وصراخ وبعد ذلك لم أسمع شيئا".
وتجمع المئات من المشيعين معظمهم من المسلمين في مقبرة في مدينة "كرايستشيرش" الجنوبية لتوديع خالد مصطفى وابنه حمزة البالغ من العمر 15 عامًا، والذين كانوا من بين 50 شخصًا تم ذبحهم في مجزرة المسجدين على يد إرهابي أسترالي أبيض.
وقُتل خالد، 44 عامًا، وحمزة بالرصاص في مسجد النور، وهو أول موقع يتعرض للهجوم، لكن ليس قبل أن يتصل حمزة بأمه في حالة من الذعر.
وقالت والدته لوسائل الإعلام النيوزيلندية هذا الأسبوع: "سمعت إطلاق نار وصراخ وبعد ذلك لم أسمع شيئا".