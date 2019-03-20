كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء مراسم تشييع جاثمين ضحايا هجوم المسجدين الإرهابي بنيوزيلاندا وسط تجمع المئات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن جنازات ضحايا هجوم المسجدين الإرهابي بنيوزيلاندا بدأت، اليوم الأربعاء، بعد ان قام المشيعون بدفن لاجئ سوري وابنه هربوا من ويلات الحرب في بلادهم ليلقوا حتفهم في نيوزيلاندا.

وتجمع المئات من المشيعين معظمهم من المسلمين في مقبرة في مدينة "كرايستشيرش" الجنوبية لتوديع خالد مصطفى وابنه حمزة البالغ من العمر 15 عامًا، والذين كانوا من بين 50 شخصًا تم ذبحهم في مجزرة المسجدين على يد إرهابي أسترالي أبيض.