كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يطالب المجتمع الدولي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وأوضح نتنياهو، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيتم مواصلة العمل لمنع تزويد إيران حزب الله بالسلاح.

وأشار إلى أنه بحث مع الجانب الأمريكي تصعيد الضغوط على إيران، منوها بأنه يتم العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام في المنطقة.