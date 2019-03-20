كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: الشعب الإيراني لن يسمح للآخرين بتقرير مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الشعب الإيراني لن يسمح للآخرين أبدا بتقرير مصيره، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لتأميم صناعة النفط.

نشر وزير الخارجية الإيراني، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مرفقة بصورة بمناسبة الذكرى السنوية لتأميم صناعة النفط قال فيها: هذه هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إيران بسبب استخدام حقها في تقرير المصير، فقبل 68 عاما في مثل هذا اليوم قرر البرلمان بقيادة مصدق رئيس الوزراء المنتخب بطريقة ديمقراطية، تأميم صناعة النفط، وبعد ذلك وقع الانقلاب، الإيرانيون لن يسمحوا للآخرين أبدا بتقرير مصيرهم.

وتم تأميم صناعة النفط في إيران في العشرين من مارس عام 1951 بعد عدة عقود من سيطرة الحكومة البريطانية عليها، ليكون ذلك الحدث منعطفا في التاريخ السياسي والإقتصادي للشعب الإيراني في سبيل إنقاذ ثرواتهم الوطنية من يد الأجانب.