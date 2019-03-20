كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يحضر قمة رباعية دولية في إسرائيل اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

يحضر لعقد قمة رباعية في إسرائيل، مساء اليوم، الأربعاء.

واوضح شمعون آران، المذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن نتنياهو سيلتقي بكل من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس قبرص، أنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان، أتسيبراس، بهدف مد أنبوب الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى قبرص واليونان، ومنهما إلى دول الاتحاد الأوروبي.