كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يحضر قمة رباعية دولية في إسرائيل اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واوضح شمعون آران، المذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن نتنياهو سيلتقي بكل من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس قبرص، أنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان، أتسيبراس، بهدف مد أنبوب الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى قبرص واليونان، ومنهما إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وسبق لنتنياهو أن أجرى أكثر من لقاء مع رئيس قبرص، أنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان، أتسيبراس، لمناقشة القضية ذاتها، وهي نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي المستخرج من البحر المتوسط، إلى كل من قبرص واليونان، ومنها إلى بلغاريا، ومنها جميعا إلى دول عدة في الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن مايك بومبيو سيشارك في الاجتماع الرباعي مع كل من إسرائيل وقبرص واليونان، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها ضلع رابع لهذا المثلث (الإسرائيلي القبرص اليوناني)، في وقت يزور بومبيو إسرائيل لعدة ساعات لمناقشة قضايا وملفات مهمة.