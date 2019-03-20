كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يتجه لإنشاء منطقة حرة أردنية في جيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان عضو مجلس الإدارة ومسؤول الملف الأفريقي في الجمعية رائد نوفل أجرى مؤخراً مباحثات في جيبوتي مع أبو بكر عمر هادي رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة في جيبوتي، بحث فيها التفاصيل والإجراءات اللازمة كافة لضمان اتمام المشروع على أكمل وجه.

ودعا نوفل القطاع الصناعي وجميع المعنيين في تنمية الصادرات الصناعية إلى الالتفات لهذا المشروع على محمل الجد، سيما وأنه يمثل نافذة مهمة وفرصة كبيرة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في السوق الأفريقي خاصة أن جيبوتي تمتلك أضخم منطقة حرة في أفريقيا.

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