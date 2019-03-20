هام للسائقين.. توقف حركة السير غدا الخميس بين بدالي شرق مكناس وعين تاوجطات من 12 ليلا إلى 5 صباحا

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير بالطريق السيار الرباط-وجدة ستعرف توقفا مؤقتا على المقطع ما بين بدال شرق مكناس وبدال عين تاوجطات، غدا الخميس من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، نتيجة أشغال وضع ممرين علويين للراجلين، على مستوى النقطة الكيلومترية 134 والنقطة الكيلومترية 154 بهذا الطريق السيار بين مدينتي فاس ومكناس.

ودعت الشركة الوطنية، في بلاغ، بالتالي مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمتوجهين صوب وجدة، للخروج من الطريق السيار عبر بدال شرق مكناس، واستعمال الطريق الوطنية رقم 6 مرورا بمدينة مكناس، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال عين تاوجطات.

أما مستعملي الطريق السيار القادمين من وجدة والمتوجهين صوب الرباط، فوجهتهم الشركة للخروج من الطريق السيار عند بدال عين تاوجطات واستعمال الطريق الوطنية رقم 6 مرورا بمدينة عين تاوجطات، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال شرق مكناس.

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير.